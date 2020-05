Reese Witherspoon heeft bij streamingdienst Netflix een contract getekend voor twee romantische comedy's, meldt Deadline dinsdag. De actrice zal niet alleen in de films acteren, maar gaat ze ook produceren.

Witherspoon gaat een hoofdrol spelen in Your Place Or Mine, over twee vrienden die van levens wisselen. Ook heeft de 44-jarige actrice een hoofdrol aangenomen in The Cactus, over de onverwachte zwangerschap van een 45-jarige vrouw.

Het is niet bekend wanneer de films te zien zijn via Netflix. Van beide comedy's is de rest van de cast nog niet bekend.

Witherspoon heeft in het verleden vaker de productie- en acteerrol gecombineerd: voor de Apple TV+-dramaserie The Morning Show, voor de serie Little Fires Everywhere op streamingdienst Hulu en voor de HBO-miniserie Big Little Lies.