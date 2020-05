Netflix werkt aan een verfilming van het boek The Girls of Summer van Jeré Longman, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. Het boek gaat over over het vrouwenvoetbalteam van de Verenigde Staten, dat in 1999 wereldkampioen werd.

In de film worden de speelsters gevolgd in hun weg naar het wereldkampioenschap. Bij de finale in de Rose Bowl zagen ruim negentigduizend toeschouwers hoe de vrouwen er met de winst vandoor gingen.

Het was voor de Amerikaanse voetbalsters de tweede keer dat zij wereldkampioen werden. Het team won van China, nadat Brandi Chastain in de penaltyserie de winnende strafschop maakte.

Dat het team er met de winst vandoor ging, zorgde er in de Verenigde Staten voor dat steeds meer mensen zich interesseerden in het vrouwenvoebal.

"Als voetbalfan kan ik me nog herinneren dat ik die baanbrekende game op Union Square heb gezien", zegt Tendo Nagenda, vicepresident van Netflix Films. "Dat team, dat doelpunt en de onvergetelijke reactie van Brandi Chastain - toen ze haar shirt uittrok en verbaasd op haar knieën viel - deed me geloven dat ik alles kon en op mijn manier deed."

Het is nog niet bekend wanneer de film op Netflix te zien is.