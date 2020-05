De opnames van de Friends-reüniespecial, zullen naar alle waarschijnlijkheid aan het einde van de zomer plaatsvinden, dat meldt Variety dinsdag.

De langverwachte reünie van de zes castleden van de Amerikaanse sitcom Friends zou aanvankelijk op streamingplatform HBO Max worden uitgezonden op 27 mei.

Bob Greenblatt, voorzitter van WarnerMedia Entertainment, laat weten dat het beter is om de reüniespecial voor publiek op te nemen. "We denken echt dat het waardevol is om een ​​groot livepubliek te hebben dat deze zes geweldige vrienden weer bij elkaar ziet komen. We wilden het niet zomaar doen tijdens een videogesprek vanuit verschillende keukens en slaapkamers."

De aflevering had eigenlijk tegelijkertijd met de lancering van HBO Max online moeten staan. "Maar als we het in de herfst kunnen lanceren, denk ik dat het iets is waar we het publiek ook echt naar kunnen laten uitkijken", aldus Greenblatt.

'Koffiedrinken met de acteurs'

Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) en David Schwimmer (Ross Geller) blikken tijdens de reünie terug op hun Friends-tijd. De special wordt gefilmd bij Stage 24, het originele decor op het Warner Bros. Studio-terrein.

In april maakten de acteurs bekend dat zes vrienden de mogelijkheid krijgen om aanwezig te zijn bij de opnames van de reüniespecial en een kop koffie te drinken met de hoofdrolspelers. Om kans te maken op een uitnodiging voor de reünie, moeten fans een donatie doen aan de ALL IN Challenge, een stichting die zich inzet voor Amerikanen die het niet breed hebben.