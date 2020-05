Cate Blanchett is binnenkort te zien in de films Armageddon Times en Don't Look Up. Wanneer de opnames beginnen is echter nog onbekend, schrijft Variety.

Voor Armageddon Times zal de Australische actrice geregisseerd worden door James Gray, die eerder films als Ad Astra en The Lost City of Z maakte.

Don't Look Up zal op streamingplatform Netflix verschijnen. In de door Adam Mckay geregisseerde film speelt Blanchett zij aan zij met Jennifer Lawrence.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Blanchett te zien zal zijn in de verfilming van de populaire game Borderlands. De adaptatie is in handen van regisseur Eli Roth.

Hoewel de vijftigjarige Blanchett door de coronacrisis momenteel niet kan werken, lukte het haar aan het begin van het jaar nog wel om de opnames van haar rol in Guillermo del Toro's thriller Nightmare Alley te voltooien.