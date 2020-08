De film Kimmy vs. the Reverend vormt de finale van de vier seizoenen durende serie Unbreakable Kimmy Schmidt. In de interactieve film kunnen kijkers zelf mede het lot van de hoofdpersoon (gespeeld door Ellie Kemper) bepalen.

Vijftien jaar lang zat ze opgesloten in een ondergrondse bunker, waar ze naartoe was gelokt door een man die zichzelf 'de dominee' noemde (Jon Hamm). De altijd goed gestemde Kimmy Schmidt, die intussen ook behoorlijk naïef uit de hoek kan komen, bouwde in vier seizoenen aan een nieuw leven in New York. Begin 2019 leken alle lijntjes te zijn afgerond, maar de makers grepen toch de gelegenheid aan om met een toevoeging te komen.

Het gaat zoals gezegd om een interactieve film, zoals we eerder al zagen voorbijkomen in de sf-thriller Bandersnatch uit de Black Mirror-reeks. Kimmy vs. the Reverend zit vol met maffe wendingen en melige grapjes. Dat ligt in de lijn van de vier eerdere seizoenen. Het verhaal van de film wordt steeds stilgezet om de kijker te laten kiezen uit twee opties. De eerste keuze die voorbijkomt: moet Kimmy haar verloofde (Daniel Radcliffe) zoenen of kan ze beter haar bruiloft gaan plannen? Wellicht klinkt het als een onbelangrijke beslissing, maar gaandeweg ontdek je welke gevolgen een bepaalde keuze heeft gehad.

Netflix heeft inmiddels verschillende interactieve films en series online staan, maar bij Kimmy vs. the Reverend is de techniek voor het eerst voor comedy gebruikt. "We konden nu heel veel grappen die waren overgebleven op verschillende plekken verstoppen. Je kunt dezelfde scène vanuit een ander oogpunt krijgen, waarmee je weer hele andere grappen krijgt. Sommige keuzes zijn pure comedy, andere leiden tot morele dilemma's", aldus bedenker Tina Fey.

De eerste afleveringen van het vierde seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt verschenen in mei 2018 op Netflix. De rest volgde begin vorig jaar. De serie kreeg in totaal twintig nominaties voor een Emmy Award, maar wist er geen te verzilveren.