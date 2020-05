Paul Verhoeven werkt aan een eigentijdse, Franstalige televisiebewerking van Guy de Maupassants Bel Ami. Dat kondigde de in Parijs gevestigde producent Saïd Ben Saïd aan via Twitter.

De verfilming bestaat uit een Franstalige achtdelige televisiereeks.

Bel Ami speelt zich af in het negentiende eeuwse Frankrijk en gaat over de opkomst van de gewetenloze, flirterige journalist Georges Duroy, bij zijn bewonderaars bekend als Bel Ami. Hij komt ook oog in oog te staan ​​met de realiteit van de corrupte samenleving waarin hij leeft - de slonzige collega's, de manipulatieve minnaressen en sluwe financiers - en leert snel een aartsverleider, chanteur en sociale klimmer te worden in een wereld waar liefde slechts een middel is om een doel te bereiken.

Gerard Soeteman schrijft het scenario van de serie. Verhoeven werkte eerder al met Soeteman samen voor klassiekers als Turks Fruit, Spetters en Soldaat van Oranje.

De 81-jarige regisseur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Bel Ami graag zou willen regisseren.