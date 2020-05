Het vierde en laatste seizoen van de serie 13 Reasons Why verschijnt op 5 juni. Netflix maakt bekend dat de laatste reeks uit tien afleveringen bestaat, in tegenstelling tot de eerdere seizoenen die dertien afleveringen telden.

Netflix kondigde eerder al aan dat de serie zou worden afgerond in het vierde seizoen. In dit laatste seizoen werken de leerlingen van de Liberty High School toe naar hun diploma-uitreiking.

Het eerste seizoen, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2007, verscheen in 2017 op Netflix. De serie deed veel stof opwaaien, omdat het onderwerpen als zelfmoord en verkrachting behandelt. Na de ophef voegden de makers voor de afleveringen fragmenten toe van de acteurs die kijkers adviseren wat ze moeten doen als ze van streek of anderszins beïnvloed raken door wat ze in de serie zien.

Voor het uitbrengen van het derde seizoen besloten de makers na overleg met experts op het gebied van zelfmoordpreventie om de zelfmoordscène uit het eerste seizoen te verwijderen.

De productie van het vierde seizoen ging vorig jaar al van start en de opnames werden afgerond voor het uitbreken van het coronavirus. Het vierde seizoen verschijnt slechts tien maanden nadat het derde seizoen op Netflix in première ging.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.