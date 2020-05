Mark Ruffalo herkent zich in het masculiene personage dat hij in de nieuwe serie I Know This Much Is True speelt. De Amerikaanse acteur groeide zelf op in een masculien gezin, zegt hij in een interview in NRC.

"Het is een wereld die ik begrijp, de arbeidersklasse waarin ik zelf ben opgegroeid", aldus de 52-jarige Ruffalo, die de laatste jaren vooral als het superheldenpersonage Hulk te zien was.

Ruffalo speelt een Italiaans-Amerikaanse huisschilder die zich daarnaast bekommert om zijn schizofrene tweelingbroer.

"Ik ben een tweede generatie Italiaanse migrant, mijn vader was schilder in de bouw, net als de rest van zijn familie. De Italiaans-Amerikaanse familiedynamiek maar ook de masculiniteit die we als Italiaans-Amerikaanse mannen meekregen, wordt in dit verhaal volledig uit elkaar gehaald en bestudeerd. Dat voelde echt en oprecht."

'Een pandemie haalt alle afleidingen van buitenaf weg'

In I Know This Much Is True, dat door de Amerikaanse zender HBO zal worden uitgezonden en sinds 28 april via Ziggo in Nederland te zien is, staat een Amerikaans-Italiaanse familie centraal. Tijdens de coronacrisis heeft Ruffalo gevoeld hoe sterk familiebanden op het eigen bestaan kunnen drukken.

"Een pandemie haalt alle afleidingen van buitenaf weg. Voor veel mensen betekent dit dat ze nu al weken thuis vastzitten met familieleden. Dat kan heel mooi, maar ook uitdagend zijn. Bij vreemden kun je dingen verbergen, bij familie lukt dit niet."