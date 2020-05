Jerry Stiller is op 92-jarige leeftijd overleden. De acteur, onder meer bekend van zijn rol in comedyserie The King of Queens, is op natuurlijke wijze gestorven, meldt zijn zoon Ben Stiller maandag op Twitter.

"Hij was een geweldige vader en opa", schrijft Stiller. "En 62 jaar lang een enorm toegewijde echtgenoot. Hij zal ontzettend gemist worden."

Jerry Stiller speelde gedurende zijn carrière in een grote hoeveelheid films. Regelmatig was hij ook samen met zoon Ben in films te zien, zoals in Zoolander, The Heartbreak Kid en Heavyweights.

Hij is voornamelijk bekend van komische rollen, maar speelde ook in veel Broadwayproducties.

Stiller maakte zijn debuut in 1956 in de serie Studio One in Hollywood. Zijn bekendste rollen zijn die van Frank Constanza in Seinfeld (waarvoor hij ook een Emmy-nominatie kreeg) en in de sitcom Kings of Queens, waarin hij de vader van het vrouwelijk hoofdpersonage vertolkte. Ook speelde hij in de twee Hairspray-films, de originele film uit 1988 en de remake uit 2007.

Acteur Jerry Stiller met zijn zoon Ben. (Foto: BrunoPress)

Acteur vormde comedyduo met echtgenote

Stilller, geboren in New York, trouwde in de jaren vijftig met Anne Meara, met wie hij een comedyduo vormde. Ze waren veelvuldig te zien in The Ed Sullivan Show.

Ze kregen twee kinderen: zoon Ben (54) en dochter Amy (58). Meara overleed in 2015.