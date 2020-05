De verschijningsdatum van film Benedetta van Paul Verhoeven is na de annulering van het filmfestival van Cannes uitgesteld tot mei 2021, meldt producent Saïd Ben Saïd maandag via Twitter. In januari 2019 werd het historische drama over de liefde tussen twee nonnen uitgesteld, omdat de 81-jarige regisseur moest revalideren van een heupoperatie.

"Ik heb de film gezien met veel enthousiasme", zegt Ben Saïd over Benedetta. Het was de bedoeling dat de film tijdens het festival in Cannes te zien zou zijn. De organisatie besloot echter de editie van 2020 te annuleren vanwege de coronacrisis.

Benedetta leidde in 2019 tot een meningsverschil tussen Verhoeven en zijn vaste schrijver Gerard Soeteman. De 83-jarige scenarist was ongelukkig met de nadruk die de regisseur op het seksuele in plaats van het politieke aspect van het waargebeurde verhaal legde. Daarom heeft hij zijn naam van de aftiteling laten verwijderen.

