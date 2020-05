Hoe is het leven van iconische zangers en zangeressen buiten de spotlights? Wat schuilt er achter hun succes? In veel muziekdocumentaires wordt gezocht naar de antwoorden op deze vragen. Superguide heeft de vijf beste muziekdocumentaires op Netflix voor je op een rijtje gezet.

5. Travis Scott: Look Mom I Can Fly

Met Look Mom I Can Fly geeft Travis Scott je op zijn eigen chaotische en energieke manier een kijkje achter de schermen bij de productie van zijn album Astroworld. Hoe werd deze rapper in zo'n korte tijd een fenomeen? Van een jongen met een moeilijke jeugd tot een van de succesvolste rappers van nu. Dit is zijn verhaal in docuvorm.

4. Gaga: Five Foot Two

De A Star Is Born-ster heeft heel wat meegemaakt de afgelopen jaren. En niet alles heeft de media bereikt. We zien Lady Gaga en haar familie in deze film op zeer kwetsbare momenten. Zo is te zien dat het album Joana over haar overleden tante via internet werd gelekt, terwijl het album veel voor de familie betekende. Maar ook de stressvolle voorbereidingen op de Superbowl en haar constante strijd met haar verleden vol alcohol, drugs en angst zijn vastgelegd. Gaga heeft zich (letterlijk en figuurlijk) nog niet eerder zo blootgegeven.

3. ReMastered: Who Shot the Sheriff?

Bob Marleys muziek wordt ook jaren na zijn dood nog door mensen over de hele wereld gezongen en gekoesterd. Wie zat er achter de mysterieuze schietpartij op deze geliefde zanger? De documentaire legt deze vreemde zaak onder de microscoop en probeert erachter te komen waarom de politiek en de CIA gegevens rondom deze moordzaak verborgen. Hebben zij er misschien iets mee te maken?

2. Homecoming: A Film by Beyoncé

Uiteraard kan Queen B niet in dit lijstje ontbreken. Homecoming volgt Beyoncé tijdens de voorbereidingen op wat een van de meeste legendarische Coachella-optredens ooit werd. Beyoncé droomde al van kleins af aan om ooit eens op het podium te staan met alleen maar donkere muzikanten, danseressen en productieteamleden. En tijdens Coachella kwam die droom in vervulling. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? De documentaire won een Grammy voor beste muziekfilm.

1. Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese

We sluiten het lijstje af met de enige echte Bob Dylan, wiens docu een Martin Scorsese-meesterwerk is. Scorsese blikt terug op Dylans Rolling Thunder Revue-tournee in 1975. Beelden van Rolling Thunder Revue werden al gebruikt in de film Renaldo and Clara. Regisseur Scorsese selecteerde de beste filmpjes uit het archief en voegde er zijn eigen ideeën aan toe. We zien Bob Dylan zoals we hem niet eerder zagen, met exclusieve nieuwe beelden.