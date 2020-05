Mike Flanagan, die vorig jaar Stephen Kings Doctor Sleep verfilmde, neemt opnieuw een boek van de beroemde horrorschrijver onder handen. Het gaat om Revival, het griezelverhaal dat in 2014 verscheen. Dat meldt Variety zaterdag.

In Revival raakt de achtjarige Jamie onder de indruk van lokale pastor Charles, die via een mysterieuze uitvinding mensen kan genezen. Jaren na dato komen de twee elkaar weer tegen. Charles heeft zijn geheimzinnige technieken verbeterd en oefent nog steeds op mensen. Jamie, die inmiddels drugsverslaafd is, ziet zo'n genezing wel zitten maar kan de gevolgen niet overzien.

Flanagan kwam vorig jaar met Doctor Sleep, het vervolg op The Shining. Daarnaast heeft hij succes op Netflix met de horrorserie The Haunting of Hill House, waarvan inmiddels twee seizoenen zijn verschenen. De filmmaker schrijft het script van Revival en wordt overwogen als regisseur. De cast of een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

De boeken van Stephen King worden vaker verfilmd. Vooral It, dat in twee delen verscheen, deed het recentelijk goed in de bioscoop. Het eerste deel, dat in 2017 werd uitgebracht, is de best verdienende horrorfilm ooit.