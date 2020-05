Betty White krijgt een hoofdrol in een nog titelloze kerstfilm voor zender Lifetime, meldt Deadline. De actrice en comédienne zal een dril­ser­geant in een bootcamp voor hulpkerstmannen spelen.

Lifetime laat weten dat de film draait om de vraag of het door White gespeelde personage in werkelijkheid de vrouw is van de kerstman.

Hoewel het voor de hand ligt dat de film rond de kerstperiode uitkomt, is nog niet bekend in welk jaar dit zal zijn. De rest van de cast is ook nog niet bekend.

In 2018 liet White weten er nog niet aan te denken om te stoppen met acteren. "Ik vind het heerlijk om te werken. Ik ga ermee door totdat ze me nergens meer voor vragen", aldus de actrice die vooral bekend is van haar rol als Rose in de comedyserie G​olden Girls.