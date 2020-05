De producenten van de film Deadpool 2 moeten een boete van omgerekend 267.000 euro betalen na het verongelukken van een stuntvrouw op de set. Deadline meldt dat het de producenten wordt aangerekend dat de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd.

Productiebedrijf TCF Vancouver Productions LTD ontving de boete van WorkSafeBC, het lokale agentschap dat toeziet op veiligheid op de werkvloer. WorkSafeBC oordeelde vorig jaar al dat de producenten van de film in gebreke waren gebleven, onder meer omdat stuntvrouw Joi Harris geen helm droeg bij het uitvoeren van de stunt.

"De boete wordt opgelegd om de werkgever te motiveren om zich aan de voorschriften te houden en werkplekken veilig te houden voor hun werknemers", reageert het agentschap.

Filmmaatschappij 20th Century Fox ging eerder al over tot een schikking met de familie van Harris. Toen werd niet bekendgemaakt om welk bedrag het ging.

Harris overleed op 14 augustus 2017 in Vancouver, toen ze tijdens de opname van een scène de controle over haar motor kwijtraakte en in botsing kwam met een gebouw. Het was een van de eerste stuntklussen van Harris, die daarnaast alleen ervaring had opgedaan op raceparcours.