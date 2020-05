Disney+ werkt momenteel aan een televisieserie die is gebaseerd op het verhaal uit de filmreeks National Treasure. Producent Jerry Bruckheimer, die ook bij de twee succesvolle bioscoopfilms betrokken was, vertelt in gesprek met Collider dat hij ook meewerkt aan de serie.

Ook bevestigt Bruckheimer het gerucht dat er een derde National Treasure-film op de planning staat.

De bioscoopfilm zou dezelfde cast krijgen als de eerste twee delen. In de avonturenfilms over een historicus die naar een schat van grote waarde op zoek gaat, speelt Nicolas Cage de hoofdrol. Ook zijn er rollen voor Diane Kruger, Justin Bartha en Jon Voight.

Bruckheimer vertelt dat er momenteel wordt gewerkt aan het script van de film.

De ontwikkeling van de serie, die op streamingdienst Disney+ te zien zal zijn, bevindt zich volgens de producent in een verder gevorderd stadium dan de film.

In de serie zal een jongere cast te zien zijn, maar het verhaal speelt zich volgens Bruckheimer wel af in dezelfde wereld als die in de films uit 2004 en 2007.