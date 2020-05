De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) is teleurgesteld dat de bioscopen en filmtheaters vanaf 1 juni maximaal dertig mensen per zaal mogen verwelkomen.

"We zijn blij dat we weer open kunnen, want de twee maanden waarin we gesloten zijn geweest waren dramatisch voor de sector. Het maximum van dertig mensen vinden we desondanks teleurstellend", zegt Gulian Nolthenius, directeur van de NVFB, donderdag in een reactie bij NU.nl op de versoepelingen die de overheid woensdag aankondigde.

"Dertig mensen is maar een fractie van de beschikbare zaalbezetting, maximaal 25 procent. We hadden zelf gerekend op honderd mensen en hadden op basis daarvan ook een protocol ingediend bij de overheid."

"Honderd mensen in een zaal zijn al niet rendabel voor de bioscopen, maar dan kunnen we wel een deel van de kosten dekken. Dertig mensen per zaal is heel weinig. Te weinig voor een deel van onze leden om open te kunnen gaan. Dat is voor hen te verliesgevend."

Zeker 10 miljoen euro per week omzetverlies

Nolthenius kon nog niet zeggen om hoeveel bioscopen en filmtheaters het gaat. Uit een eerste berekening blijkt dat de bioscopen en filmtheaters zeker 10 miljoen euro omzet per week mislopen sinds de sluiting op 15 maart.

"Het begint aan alle kanten heel zorgwekkend te worden. Op basis daarvan rekenen we erop dat de economische steunmaatregelen worden verlengd door de overheid, bij voorkeur worden uitgebreid."

Volgens Nolthenius kampen de bioscopen en filmtheaters met problemen met de huur. "Sommige verhuurders zijn bereid om de huur op te schorten, maar wij willen dat er korting wordt toegepast of dat bioscopen en filmtheaters geen huur hoeven te betalen voor de periode dat we geen inkomsten hebben."

Een volle bioscoopzaal bij de Pathé in Eindhoven bij de laatste aflevering van Game of Thrones. (Foto: Pro Shots)

Op 1 juli wel maximaal honderd mensen welkom

Op 1 juli mogen, mits het coronavirus onder controle blijft, de bioscopen en filmtheaters de zaalcapaciteit opschroeven naar maximaal honderd personen. De NVBF legt donderdag de laatste hand aan een hygiëneprotocol en hoopt dat donderdag of vrijdag te verspreiden naar haar leden.

Nolthenius verwacht niet dat de economische schade bij de bioscopen en filmtheaters als gevolg van het coronavirus onherstelbaar is. "De branche heeft de komst van de televisie, cd's en dvd's ook overleefd. We hebben vertrouwen dat er volledig herstel komt, alleen gaat daar wel veel tijd overheen. Wij denken zo'n twee, drie jaar."

