Dwayne Johnson en Emily Blunt hebben de hoofdrollen in de te verschijnen superheldenfilm Ball and Chain, meldt The Hollywood Reporter. De acteurs spelen een echtpaar met huwelijksproblemen, van wie de superkrachten alleen werken als ze samen zijn.

Ball and Chain wordt de filmbewerking van de gelijknamige comic uit de jaren negentig. Het is nog niet bekend wanneer de film verschijnt.

Elily V. Gordon schrijft het scenario voor de superheldenfilm. Gordon kreeg in 2018 een Oscaranominatie voor haar scenario voor de romantische komedie The Big Sick.

Johnson en Blunt speelden eerder samen in Disney's avonturenfilm Jungle Cruise, gebaseerd op de gelijknamige attractie van het Disney avonturenpark. In die vanwege de coronacrisis tot juli 2021 uitgestelde film gaan de kapitein van een rivierboot (Johnson) en de door Blunt vertolkte wetenschapper Lily Houghton in de jungle op zoek naar de geneeskrachtige boom des levens.