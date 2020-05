Ricky Gervais heeft een overeenkomst voor meerdere jaren gesloten met Netflix. Tot deze deal behoort onder meer een nieuw seizoen van After Life dat de acteur en komiek mag gaan maken, meldt Variety woensdag.

Het nieuws volgt nog geen week nadat het tweede seizoen van After Life via Netflix te zien is.

Gervais zal voor de streamingdienst nieuwe series produceren en ook stand-upcomedy gaan maken.

In After Life speelt Gervais Tony, die een perfect leven heeft totdat zijn vrouw Lisa plotseling overlijdt. Haar dood verandert zijn leven en zorgt ervoor dat Tony vanaf dat moment alles zegt en doet wat hij zelf wil. Dat voelt voor hem als een superkracht, maar het blijkt lastig vol te houden als iedereen hem probeert 'te redden'.

Het is niet de eerste keer dat Gervais in een zelfgeproduceerde serie speelt. Eerder speelde hij in het komische drama Derek, dat in 2015 uitkwam.