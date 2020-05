Queen-gitarist Brian May acht het onwaarschijnlijk dat er een vervolg op de met meerdere Oscars bekroonde film Bohemian Rhapsody komt, zo vertelt hij in een interview met Rolling Stone.

"De film is vereenvoudigd en er zijn een miljoen gebeurtenissen uit onze carrière die niet in de film te zien zijn, toch zit er niet echt meer iets in voor een film. Een vervolg komt er niet."

De film uit 2018, die meer dan 900 miljoen dollar opbracht, eindigde met leadzanger Freddie Mercury die in 1985 te horen kreeg dat hij met hiv besmet was. Hierna gingen al snel geruchten over een vervolg.

Een vervolg zou kunnen gaan over hoe Mercury zijn laatste jaren inrichtte om zijn ziekte (aids) te bestrijden. Volgens May is dit verhaal niet opbeurend. "Het is wel een geweldig verhaal, maar niet een verhaal dat wij op dit moment willen vertellen."

"We hebben er over nagedacht en gepraat en dingen kunnen altijd veranderen, maar dat zal dan heel erg moeilijk worden", aldus May.

Vorige week kwam de Engelse rockgroep met een video als eerbetoon aan de gezondheidszorg en andere hulpverleners. Daarvoor heeft de band de grote hit We Are The Champions veranderd in You Are The Champions.