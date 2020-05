Noortje Herlaar en Tibor Lukács gaan de hoofdrollen vertolken in de korte film Op Gepaste Afstand, die gedurende de lockdown wordt opgenomen. De film is bedacht door Bart Willemsen en wordt geregisseerd door Jon Karthaus.

In de korte speelfilm, die vanaf 19 mei te zien is op streamingdienst Pathé Thuis, zijn ook rollen voor Huub Stapel, Leo Alkemade en Daniël Kolf weggelegd.

Het gaat om een romantische film waarin twee onbekenden elkaar op straat tegenkomen en hun wandeling door de verlaten stad samen voortzetten. Op Gepaste Afstand is de eerste speelfilm die wordt geschreven en opgenomen gedurende de intelligente lockdown waar Nederland zich nu in bevindt. De opnames volgen de richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM.

"Als filmmaker wil je niet alleen een verhaal vertellen in deze tijd, maar ook zorgen dat je cast en crew op een veilige manier aan het werk kan", vertelt regisseur Karthaus in een persbericht. "Met het uitgebreide coronaprotocol wat wij voor deze productie hebben opgesteld, hebben we een nieuwe inrichting van filmset gevonden die zo veilig mogelijk is in deze nieuwe wereld."