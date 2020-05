Judi Dench was afgelopen winter als Old Deuteronomy te zien in Cats. De film is door critici slecht ontvangen en ook de actrice blijkt geen fan: ze zegt niet blij te zijn met hoe ze er uiteindelijk uitzag.

"De cape die ik moest dragen! Vijf dode vossen op mijn rug", klaagt de actrice in gesprek met de Britse Vogue.

Cats werd internationaal kapot geschreven door filmkenners en het aantal bezoekers viel flink tegen. De film wordt beschreven als een flop, mede door de manier waarop de katten in beeld werden gebracht: de verhoudingen klopten niet en de digitale nabewerking werd als griezelig beschouwd.

In een eerdere versie was zelfs te zien dat vergeten was de hand van Dench te bewerken, waardoor die uit het kostuum stak. De film werd, na verschijning, nogmaals bewerkt en opnieuw naar bioscopen gestuurd, waardoor de hand niet langer te zien was.

Dench heeft de film nog niet helemaal kunnen zien, maar was niet blij met hoe ze er uiteindelijk uitzag en hoopte op een iets eleganter uiterlijk voor Old Deuterenomy. "Ik zag eruit als een gehavende, schurftige, oude kat. Een grote oranje kneus. Waarom?"