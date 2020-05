De Nederlandse komedie Mi Vida, met daarin een hoofdrol voor Loes Luca, heeft een prijs gewonnen op het WorldFest-Houston International Film Festival, meldt filmdistributeur Paradiso Filmed Entertainment aan NU.nl.

De film is bekroond met een Golden Remi Award, op het WorldFest-Houston International Film Festival. Dit is, met zijn 53ste editie, het oudste Indie Film Festival van Amerika.

Eerdere winnaars van deze prijs zijn o.a. Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ang Lee & The Coen Brothers.

Het met een Gouden Film bekroonde Mi Vida vertelt het verhaal van kapster Lou (vertolkt door Luca) die een heimelijke droom koestert. Ze zou wel in Spanje willen wonen. Maar de kinderen en kleinkinderen dan? Een cursus Spaans dan maar, in Cádiz. In de gastvrije stad aan zee kan ze haar zorgende rol loslaten en over haar toekomst nadenken. Als Lou’s lerares Andrea haar aanmoedigt om haar dromen serieus te nemen en een kapsalon in Spanje te beginnen, komen Lou’s kinderen in opstand. Op haar leeftijd kan ze toch niet zomaar aan iets nieuws beginnen?

Naast Luca zijn ook Elvira Mínguez, Anniek Pheifer en Mark Kraan in de film te zien.

Momenteel is Mi Vida de best bekeken film op het platform Picl, een initiatief waarmee kijkers hun lokale filmhuis kunnen steunen.