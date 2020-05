Nicolas Cage gaat tijgerhouder Joe Exotic spelen in een televisieserie. Voor de 56-jarige Cage is het de eerste tv-rol in zijn carrière. De serie over Exotic gaat acht afleveringen tellen en wordt geproduceerd door Imagine Television Studios en CBS Television Studios, meldt Variety.

Het verhaal draait om Joe Schreibvogel, ook bekend als Joe Exotic. Exotic is een excentrieke, exotische dierenverzorger in Oklahoma die er alles aan doet om zijn park te behouden. De serie zal gaan over hoe Schreibvogel Joe Exotic werd en hoe hij zichzelf verloor en een karikatuur van zichzelf werd.

De makers haalden inspiratie voor de serie uit een journalistiek stuk uit Texas Monthly: Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild door Leif Reigstad.

Dat er een speelserie in de maak is, is een slimme zet. Nadat Netflix de documentaireserie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness op 20 maart uitbracht, ging het op sociale media al snel bijna nergens anders meer over. Doordat een groot deel van de wereld verplicht thuiszit, profiteerde Netflix en werd de reeks in de Verenigde Staten binnen enkele weken al 34 miljoen keer bekeken.