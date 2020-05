De Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi werkt aan een nieuwe Star Wars-film, dat heeft Disney maandag bekendgemaakt. Niet alleen zal Waititi de nieuwe film regisseren, hij werkt ook aan het script. Dat doet hij samen met1917-scenarioschrijver Krysty Wilson.

Het is niet voor het eerst dat Waititi betrokken is bij een Star Wars-project. Hij regisseerde eerder ook al de laatste aflevering van de serie The Mandalorian.

De regisseur won dit jaar nog een Oscar voor Jojo Rabbit, een satirische film waarin een fictieve Adolf Hitler een hoofdrol speelt. Daarnaast maakte hij onder meer superheldenfilm Thor: Ragnarok.

Over de inhoud van de nieuwe Star Wars-film is nog niets bekend. Wel is het waarschijnlijk dat er een heel nieuwe verhaallijn zal worden uitgewerkt; de film The Rise of Skywalker maakte vorig jaar een einde aan de bestaande Star Wars-serie.

Wanneer de film in de bioscoop wordt verwacht, is nog onbekend.