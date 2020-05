Op 4 en 5 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en wordt 75 jaar bevrijding gevierd. Wat zijn de beste oorlogsfilms om op deze dagen te kijken? NU.nl maakte een selectie.

Der Untergang (2004)

Der Untergang toont de laatste dagen van Adolf Hitler, die in april 1945 vanuit zijn Führerbunker in Berlijn wanhopig probeert te redden wat er te redden valt. Bruno Ganz zet de nazidictator zeer indrukwekkend neer en geeft hem zelfs menselijke trekjes. Toch komt vooral naar voren hoezeer Hitler losgekoppeld is van de werkelijkheid, maar ook hoe het besef indaalt dat de oorlog verloren is.

Der Untergang is te zien op Netflix, Pathé Thuis en NPO start

Letters from Iwo Jima (2006)

Het Japanse deel van het tweeluik met Flags of our fathers. Er zijn niet veel Amerikaanse films die het Japanse perspectief tijdens de Tweede Wereldoorlog kiezen, maar Clint Eastwood deed dat wel met Letters from Iwo Jima. De Amerikaanse aanval op het Japanse eiland Iwo Jima is het decor van een film die inzicht geeft in de Japanse oorlogsbeleving. Ongeveer achttienduizend Japanners vonden de dood op Iwo Jima, slechts tweehonderd soldaten gaven zich over.

Letters from Iwo Jima is te zien op Google Play, Pathé Thuis en iTunes

Saving Private Ryan (1998)

Steven Spielberg bracht met deze instant classic voor het eerst de gruwelen op Omaha Beach in Normandië waarheidsgetrouw in beeld. De scène op het landingsstrand komt dan ook hard binnen. Daarna volgt een - vrij onrealistische - zoektocht naar een paratroeper die al zijn broers is verloren en naar huis mag. De soldaten, onder leiding van Tom Hanks, nemen de kijkers hiermee wel langs diverse oorlogssituaties, met een indrukwekkende slag om 'Ramelle' als slotstuk. Saving Private Ryan laat oorlog van de rauwe, werkelijke kant zien. Dan zien we enkele Hollywoodgimmicks door de vingers.

Saving Private Ryan is te zien op Videoland, Netflix en Pathé Thuis

201 Video Trailer: Das Boot (1981)

Das Boot (1981)

De onderzeebootfilm der onderzeebootfilms. Das Boot laat feilloos zien dat oorlogsvoering vooral uit ellende, stress en wreedheid bestaat. Oorlogscorrespondent Werner (Herbert Grönemeyer) gaat mee op een Duitse U-boot voor een tocht die vooral moet bestaan uit het aanvallen van konvooien op de Atlantische Oceaan. Dat verloopt voorspoedig, tot de U-96 in een reeks grote problemen verzeild raakt. Ook merkt Werner dat de bemanning niet bepaald unaniem achter de plannen van Hitler en zijn nazi’s staat.

Das Boot is te zien op Netflix

Schindler's List (1993)

De holocaustfilm van Steven Spielberg brengt de gruwelijkheden van de Jodenvervolging op indrukwekkende wijze in beeld. De 'ontruiming' van het getto in Krakau snijdt diep door de ziel, evenals de ontmenselijking in het door Amon Göth (Ralph Fiennes) geleide concentratiekamp Plaszów. Daartegenover staat de heldhaftige strijd van Oskar Schindler (Liam Neeson) om zo veel mogelijk Joden te redden.

Schindler's List is te zien op Pathé Thuis en iTunes

Soldaat van Oranje (1977)

In de oorlogsjaren schopte de Leidse student Erik Hazelhoff Roelfzema het op wonderbaarlijke wijze tot persoonlijk adjudant van koningin Wilhelmina. Regisseur Paul Verhoeven en producent Rob Houwer bewerkten zijn spannende avonturen in 1977 tot een even ambitieus als majestueus oorlogsepos dat inmiddels te boek staat als de beste Nederlandse film ooit. Soldaat van Oranje betekende voor zowel Verhoeven als hoofdrolspelers Rutger Hauer en Jeroen Krabbé een springplank richting Hollywood. Er volgde decennia later een musical, die met zijn looptijd van tien jaar alle bestaande theaterrecords heeft gebroken.

Soldaat van Oranje is te koop op DVD

The Pianist (2002)

Zoals Schindler’s List het lot van de Joden in de concentratiekampen pijnlijk invoelbaar maakte, zo wilde regisseur Roman Polanski met zijn meesterwerk The Pianist de gruwelen van het getto van Warschau vereeuwigen. Als kapstok voor zijn vertelling koos de regisseur het verhaal van pianist Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), net als Polanski zelf een van de weinigen die de gruwelen van het getto kon navertellen. De filmmaker spaart de kijker geen moment en toont alle mensonterende gruwelen zonder enige overdrijving, maar ook zonder enge terughoudendheid.

The Pianist is te zien op iTunes

Memphis Belle (1990)

De kijker gaat mee op de laatste missie van de Amerikaanse bommenwerper Memphis Belle, met als doelwit de Duitse stad Bremen. Hoewel de film een fictioneel verhaal vertelt, met de nodige vaste Hollywoodingrediënten, ontstaat toch een indruk van wat de vliegers meemaakten op hun levensgevaarlijke missies boven het Europese vasteland.

Memphis Belle is te zien op Google Play en Rakuten TV

Dunkirk (2017)

Het Britse leger zit in 1940 klem aan de Franse kanaalkust. In Duinkerken wordt een grote evacuatie op touw gezet, en de spanning of dat gaat lukken giert door de hele film heen. Dunkirk is uniek als moderne oorlogsfilm omdat er weinig gebruik wordt gemaakt van digitale animatie. De luchtgevechten zijn indrukwekkend, de doodstrijd op het water gaat door merg en been. Omdat de verhaallijnen niet chronologisch in elkaar verweven zijn, is het voor de kijker wel opletten geblazen.

Dunkirk is op 4 mei om 20.10 uur te zien op SBS6 en is ook te zien op Pathé Thuis

Son of Saul (2015)

Weinig regisseurs leverden de de afgelopen jaren een indrukwekkender speelfilmdebuut af dan de Hongaar Laszlo Nemes. Zijn ijzingwekkende Son of Saul toont de dagelijkse praktijk van het Sondernkommando, de ploeg joden die in Auschwitz-Birkenau de lijken moeten afvoeren en de gaskamers moeten schoonmaken. Overleven is hun enige motief. Maar als Saul, een van deze mannen, onder de slachtoffers zijn zoon meent te herkennen, knapt er iets in zijn hoofd.

Son of Saul is te zien op Videoland, Google Playt en iTunes

Zwartboek (2006)

Paul Verhoevens Zwartboek volgt het verhaal van de Joodse onderduikers Rachel Stein (Carice van Houten). En wat voor verhaal. Zo verliest ze haar familie door een hinderlaag van de SS, werkt ze voor het verzet, legt ze het aan met een hoge SD'er en wordt ze als collaborateur gezien. Zwartboek is een harde weergave van waartoe mensen in oorlogstijd allemaal in staat zijn, en laat het zwart-witte beeld van goed of fout tijdens de oorlog redelijk los.

Zwartboek is te zien op Videoland

112 Video Trailer: Stalingrad (1993)

Stalingrad (1993)

Deze film draait om een groep Duitse soldaten die verwikkeld raken in de strijd om de Russische stad Stalingrad. Ze worden zichtbaar als normale mensen, die het moeilijk hebben met de gruwelijkheden, barbaarse orders, gevoelloze leidinggevenden en de Russische winter. Normale oorlogsfilms werken vaak toe naar een goede afloop of kleine lichtpuntjes. Dat is in Stalingrad absoluut niet het geval.

Stalingrad is te koop op DVD