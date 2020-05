De Britse acteur Ralph Fiennes is toegevoegd aan de cast van de Netflix-film Matilda, zo meldt Deadline. Fiennes (57), onder meer bekend van zijn hoofdrol in de Bond-film Skyfall uit 2012, gaat de rol van Miss Trunchbull vertolken.

De film is gebaseerd op de musicalversie van het door Roald Dahl geschreven verhaal. Daarin strijdt het jonge wonderkind Matilda met haar aartsrivaal Miss Trunchbull en haar ouders.

Matilda the Musical, waarin het karakter van Miss Trunchbull ook al door een man werd gespeeld, is sinds 2011 in Londen te zien en werd tussen 2013 en 2017 op Broadway opgevoerd.

Streamingdienst Netflix bevestigde al eerder van plan te zijn om verschillende animatieseries gebaseerd op Dahls boeken te produceren. Het gaat hierbij onder andere om Matilda, Sjakie en de Chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus. De opnamedata moeten nog worden vastgesteld.