Malou Gorter hanteert strenge regels in haar gezin tijdens de coronacrisis en ziet daardoor overeenkomsten met Merel, het personage dat ze speelt in de BNNVARA-serie Oogappels. Dat zegt de actrice in een interview in Het Parool.

"Ik heb wel streng vanaf het begin gedacht: we moeten het ritme houden. We staan elke dag om acht uur op (...) en ik wil dat iedereen om negen uur begint met zijn dag. (...) Ik ben erg in mijn sas over deze maatregel, al vind ik het ook wel rigide van mezelf. Een beetje Merel-achtig."

De 50-jarige Gorter vindt het echter niet heel fijn als haar kinderen haar vervolgens met het personage gaan vergelijken: "Mijn zoon zei laatst: 'Weet je op wie je heel erg leek net? Op Merel.' Oeoeoe, die kwam binnen hoor, om half negen 's ochtends. Ik was woedend, ik vond het zo gemeen dat hij dat zei. Maar hij had natuurlijk gelijk."

In het door Wil Koopman bedachte Oogappels staan meerdere gezinnen centraal, waaronder dat van officier van justitie en strenge moeder Merel Larooi. "Mensen zeggen vaak over haar: ah leuk, zo'n kutwijf spelen. Maar ik probeer natuurlijk van Merel een mens te maken dat het leven niet helemaal machtig is, zoals wij allemaal."