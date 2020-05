Acteur Sam Lloyd is op 56-jarige leeftijd overleden. Lloyd speelde onder meer de advocaat Ted Buckland in de populaire serie Scrubs.

Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ overleed Lloyd op 1 mei aan de gevolgen van een hersentumor.

Lloyd ontving de diagnose in januari 2019. Enkele weken daarvoor was zijn vrouw bevallen van hun eerste kind.

De Amerikaanse acteur speelde ook in series als Cougar Town, Desperate Housewives, Shameless, The West Wing en Modern Family. Daarnaast werkte hij mee aan films als Flubber en Rising Sun.

Lloyd groeide in New York in een acteerfamilie op. Vader Sam Lloyd sr. (overleden in 2017) speelde ook in films. Net als Sam Lloyds oom Christopher Lloyd, van de bekende Back to the Future-reeks.