Disney werkt momenteel aan een liveactionremake van de animatiefilm Hercules. The Hollywood Reporter meldt dat Dave Callaham in de arm is genomen om het script te leveren voor de nieuwe versie van de film uit 1997.

Joe en Athony Russo, die verantwoordelijk zijn voor de twee meest recente Avengers-films, zijn als producenten aangenomen. Volgens bronnen is het nog niet bekend wie de film gaat regisseren. Hoewel er al namen de ronde doen van acteurs die mogelijk een rol zouden spelen, zeggen de bronnen dat het project nog niet zo ver gevorderd is.

In de versie van 1997 verzorgde Tate Donovan de stem van Hercules. Ook Danny DeVito en James Woods leenden hun stem aan de animatiefilm. Het verhaal van de film volgt de mythe over de zoon van twee goden die zich eerst moet bewijzen voor hij onsterfelijk kan worden.

Hercules is de volgende in een lange reeks liveactionremakes die Disney in de afgelopen jaren produceerde. Zo werden onder meer Aladdin, The Lion King en Jungle Book in een nieuw jasje gestoken.