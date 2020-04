Rishi Kapoor is woensdag op 67-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De acteur, die in een groot aantal Bollywoodfilms speelde, leed sinds 2018 aan leukemie.

Zijn familie heeft volgens BBC laten weten dat Kapoor woensdag in het ziekenhuis werd opgenomen wegens ademhalingsproblemen. "Volgens het medisch personeel heeft Rishi hen tot het laatste moment vermaakt", schrijft zijn familie.

"Hij was vastbesloten alles uit zijn leven te halen en bleef altijd vrolijk. Zijn fans zullen begrijpen dat hij herinnerd wil worden met een lach, en niet met tranen."

Kapoor brak in 1973 door met een hoofdrol in de romantische film Bobby. Ruim twintig jaar bleef hij spelen in soortgelijke films. Na die tijd was hij vooral te zien in dramafilms.

Acteur onderdeel van Bollywoodfamilie

De acteur maakte deel uit van de Kapoorfamilie, een Indiase showbizzfamilie van wie veel leden actief waren voor of achter de schermen in Bollywoodfilms.

In 1980 trouwde Kapoor met collega Neetu Singh en samen kregen ze een zoon, Ranbir. Ook hij is inmiddels een bekende Bollywoodster.

Kapoor overleed op dezelfde dag als acteur Irrfan Khan, eveneens een bekende naam in de Bollywoodwereld. De twee waren samen te zien in de film D-Day uit 2013.