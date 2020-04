Michiel Huisman hoopte dat hij in Ierland geen waterscènes hoefde op te nemen voor de film The Other Lamb. De acteur vond het water tijdens de opnames van de serie Game of Thrones in datzelfde land in juni al koud en voor The Other Lamb waren de opnames in februari gepland. Dat vertelt hij donderdag in gesprek met De Telegraaf.

"Het is een prachtige omgeving, maar ik herinnerde me van Game of Thrones vooral het ijskoude water, en dat filmden we in juni", aldus Huisman over de opnames in Ierland. "Dus toen we er nu in februari naartoe gingen, hoopte ik vooral op geen waterscènes."

Huisman moest echter toch het water in voor de dramafilm die op 30 april online in première gaat bij streamingdienst Picl. "Ik moest Raffeys personage dopen in een meer. Het was 1 graad boven nul en ik moest een zeventienjarige onderdompelen in ijskoud water. En niet één keer, maar zo'n scène moet natuurlijk een aantal keer opnieuw." Volgens de 38-jarige acteur ging zijn tegenspeelster beter met de omstandigheden om dan hijzelf.

The Other Lamb gaat over een zelfvoorzienende gemeenschap die ver van de moderne samenleving woont. De gemeenschap wordt geleid door Shepherd (Huisman), die de mentor, leraar en geliefde van de groep is.