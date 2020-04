Emma Thompson ziet de comedyfilm Late Night, waarin ze een hoofdrol heeft, als haar revanche op de mannen die haar komische talent vroeger niet herkenden. Volgens de actrice was de comedywereld eerder in haar carrière een mannenbolwerk, vertelt ze donderdag in De Telegraaf.

"Late Night is mijn middelvinger naar al die mannen die het vroeger niet in mij zagen zitten", aldus de 61-jarige Thompson. "Met deze film bewijs ik mijn capaciteiten als vrouw en komisch acteur."

"Voor tv-zender Channel 4 heb ik ooit de show Sexually Transmitted geschreven", geeft Thompson een voorbeeld van haar moeizame eerste schreden op comedygebied. "Daarin zaten bijvoorbeeld sketches over vrouwen van het Leger des Heils die over piemels discussieerden. Zelfs toen ik de scènes op zijn kantoor kwam voorspelen, vond de zenderbaas het niks. Op dat moment dacht ik: wacht maar, ik krijg jullie nog wel."

Thompson wilde in het begin van haar carrière comédienne worden. Als een van de weinige vrouwen werd de tweevoudig Oscar-winnares toegelaten tot de Footlight Dramatic Club, een sketchgroepje waarin ook enkele leden van het latere comedycollectief Monty Python zaten.

Late Night gaat over Katherine Newbury (Thompson), een stijve talkshowhost wier baan op de tocht staat. De nieuwe schrijfster voor de talkshow probeert Newbury een nieuw imago te geven.