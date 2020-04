Scenarist Chiem van Houweninge heeft een script geschreven voor een film, gebaseerd op gebeurtenissen in het verzet in Bloemendaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. De scenarioschrijver verzamelde een jaar lang feiten waar hij het verhaal van de film op baseerde.

Van Houweninge heeft het script afgerond en zegt dat verschillende nationale en internationale streamingdiensten al interesse hebben getoond in de film.

Eerder dit jaar verscheen het boek Verzet in Bloemendaal van Charles Coster van Voorhout en Hans Hoffmann. Dit boek put informatie uit jarenlang onderzoek over hoe het verzet in Bloemendaal wist te voorkomen dat de Duitse troepen sluizen bij IJmuiden zouden opblazen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het archief van Cees de Jong, die destijds bij het Bloemendaalse verzet zat. Hij wordt het hoofdpersonage in de film.

Het boek en de film zijn een initiatief van Jan de Jong, de zoon van Cees de Jong. De Jong wil dat het verhaal van zijn vader op de juiste manier wordt verteld en is samen met Van Houweninge in gesprek met verschillende partijen. Het scenario wordt naar het Engels vertaald om opties in het buitenland open te houden.

Van Houweninge schreef eerder scenario's voor series als Zeg 'ns aaa en Oppassen en de films De inbreker en Storm in mijn hoofd. In Duitsland werkte hij aan series als Tatort en Schimanski.