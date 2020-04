De bioscopen in China die vanaf januari gesloten waren vanwege de uitbraak van het coronavirus, mogen in juni weer open. Dat heeft de secretaris-generaal van het gemeentebestuur van Peking woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De filmindustrie van China is de tweede grootste filmindustrie van de wereld en is jaarlijks goed voor zo'n 4,2 miljard euro.

Volgens de secretaris-generaal mogen ook voorzieningen als musea hun deuren begin juni weer openen. Het gemeentebestuur van hoofdstad Peking heeft aangekondigd te komen met een steunbeleid voor de filmindustrie. Details over dit beleid zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens Chinese staatsmedia is een aantal bedrijven in de filmindustrie door de sluiting al failliet verklaard. Of deze bedrijven ook aanspraak kunnen maken op de steun van de Chinese overheid is evenmin bekend.