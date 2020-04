De Indiase acteur Irrfan Khan is woensdag op 54-jarige leeftijd overleden. Hij is bezweken aan de gevolgen van kanker, zo meldt regisseur Shoojit Sircar op Twitter.

"Je vocht, en vocht, en vocht", schrijft de regisseur. "Ik zal altijd trots op je zijn. Ooit komen we elkaar weer tegen."

Ook de woordvoerders van de acteur hebben inmiddels een reactie op het nieuws gegeven. "Irrfan was een sterk mens, iemand die vocht tot het einde en altijd iedereen om zich heen inspireerde", zo laten zij weten aan The Hindustan Times.

Khan werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis wegens een infectie aan zijn nier. De acteur maakte in 2018 bekend een neuro-endocriene tumor te hebben, een zeldzame vorm van kanker die ertoe leidt dat er een overmaat aan hormonen en hormoonverwante stoffen worden aangemaakt.

Khan speelde in talloze Indiase filmproducties, maar was ook in meerdere grote Britse- en Hollywoodproducties te zien. Zo had hij rollen in het Oscar-winnende Slumdog Millionaire en had hij grote rollen in Life of Pi en Jurrassic World.

Gedurende zijn carrière werd hij bekroond met meerdere prijzen. Zo kreeg hij voor zijn rol in de romantische film The Lunchbox onder meer de Asian Film Award voor beste acteur.

De acteur was getrouwd en kreeg twee zonen met zijn vrouw, schrijver Sutapa Sikdar.