De organisatie van de Oscars heeft de selectieprocedure tijdelijk versoepeld vanwege de coronacrisis. De Academy of Motion Picture Arts and Sciences meldt dinsdag dat films voorlopig niet in de bioscoop hoeven te zijn vertoond om kans te maken op een prijs.

Normaal gesproken staat in het reglement dat een ​​zevendaagse vertoning in een commercieel theater in Los Angeles County vereist is. Omdat dit wegens de coronamaatregelen momenteel onmogelijk is, volstaat het om de film digitaal uit te brengen.

Niet elke film die op een streamingplatform is uitgebracht maakt kans; om in aanmerking te komen voor een Oscar moest er al wel een bioscooprelease op de planning staan en moet de film binnen zestig dagen na de première beschikbaar zijn op een streamingsite die alleen toegankelijk is voor de jury van de filmprijzen.

"We zijn ervan overtuigd dat er geen betere manier is om de magie van films te ervaren dan in de bioscoop", aldus voorzitter David Rubin en directeur Dawn Hudson in een verklaring. "Onze inzet daarvoor is onveranderd. Maar de tragische coronapandemie maakt deze tijdelijke uitzondering op onze regels noodzakelijk."

"The Academy ondersteunt onze leden en collega's in deze onzekere tijd. We erkennen het belang van het feit dat hun werk wordt gezien en wordt gevierd, vooral nu films meer dan ooit op prijs worden gesteld."

Zodra bioscopen de deuren weer openen, zijn de normale regels weer van kracht.

