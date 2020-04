Het productieteam van de populaire gevangenisserie Orange Is the New Black werkt momenteel aan een nieuwe Netflix-serie. De serie zal Social Distance gaan heten en is gebaseerd op de "nieuwe, bizarre, verbijsterende realiteit die we allemaal ervaren" door de gevolgen van het coronavirus, meldt Variety.

"We zijn gepassioneerd over het vinden van verbinding, omdat we allemaal op afstand blijven", schrijven de bedenkers in een persbericht. "We zijn geïnspireerd om een ​​bloemlezing te maken die verhalen vertelt over wat we momenteel doormaken. De unieke, persoonlijke, menselijke verhalen die illustreren hoe we samen apart leven."

Ook lieten ze weten dat ze zichzelf met deze serie uitdagen iets nieuws te doen: een show volledig virtueel creëren en produceren. "Zo kunnen onze cast en crew veilig en gezond blijven."

De verhalen worden uiteenlopend, aldus de makers. "De ervaring van social distancing is op dit moment universeel, maar geen individueel verhaal is hetzelfde. Met een breed spectrum aan verhalen en momenten, sommige schokkend en sommige alledaags, hopen we deze tijd vast te leggen. We hopen dat Social Distance ervoor zorgt dat mensen zich meer verbonden met elkaar voelen."

Wanneer de serie op Netflix verschijnt, is niet bekendgemaakt.

