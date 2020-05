Netflix hield in de afgelopen maanden het internet in zijn greep met veelbesproken documentairereeksen als Tiger King en Don't F**k With Cats. Weet de streamingdienst het genre weer een jonger en frisser imago te geven of wordt er juist afbreuk gedaan aan de inhoud met vlot gemonteerde sensatieverhalen?

Documentairemaakster Jessica Villerius, die titels maakt voor onder meer de publieke omroep en Videoland, is blij dat de documentaire een wat 'sexyer' imago heeft gekregen, maar stelt dat deze verschuiving al zo'n vijftien jaar geleden, voor het streamingtijdperk, werd ingezet.

"Ik heb dan ook niet echt de tijd meegemaakt waarin documentaires als stoffig werden gezien. Zeker de laatste tien jaar merk je dat het allemaal wat spannender mag en minder suf is", vertelt ze.

Hoewel ze de imagoverandering van het genre dus niet aan Netflix toeschrijft, erkent ze wel dat streamingdiensten een belangrijke rol hierin spelen. "De behoefte voor online content is nu groter dan ooit en Netflix speelt daar handing op in. Ze leveren een enorme diversiteit aan content waar natuurlijk ook verschil aan kwaliteit in zit, maar er is haast voor ieder wat wils."

'De documentaires kijken makkelijk weg, maar raken niet echt'

Dan Hassler-Forest, mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht, ziet een trend waarin Netflix zich vooral richt op makkelijk behapbare documentaires. "Veel populaire documentaireseries zijn vlot gemonteerd, waardoor ze over je heen razen, maar ze nemen tegelijkertijd afstand van het onderwerp. Het kijkt makkelijk weg, maar het raakt niet echt. Ze creëren weinig vraagtekens of ongemak."

Hij noemt de recente hit Tiger King, over excentrieke eigenaren van dierentuinen in de Verenigde Staten, als voorbeeld. "De nadruk ligt vooral op de gekkigheid van de personages. Joe Exotic (de dierentuineigenaar waar Tiger King om draait, red.) verdiende geld met zijn gedrag. We krijgen hem te zien zoals hij zichzelf wil presenteren", aldus Hassler-Forest.

"We houden allemaal van televisie met markante personages. Normaal moet je die bedenken en er een verhaal bij verzinnen, maar als je toevallig stuit op Joe Exotic, heb je de hoofdprijs. Dan hoef je geen Tony Soprano meer te bedenken."

Hassler-Forest vindt dat de makers van Tiger King te veel leunen op het visuele spektakel van een personage als Exotic. "Filmmakers als Werner Herzog en Louis Theroux hebben ook films gemaakt over excentrieke types, maar het grote verschil is dat zij in de eerste plaats de menselijkheid willen ontdekken achter deze figuren. Ze proberen hen te doorgronden in al hun kwetsbaarheid en blijven niet aan de oppervlakte van oorbellen, blonde haren en maniertjes. Goede documentairemakers gaan niet voor het makkelijke verhaal maar een genuanceerd portret en daar ontbreekt het in Tiger King aan."

'Veel mensen zagen de memes over Tiger King eerder dan serie zelf'

Simone Driessen, mediawetenschapper aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, merkt op dat Netflix ook een meester is geworden in het maken van zogeheten memeable content. Ze doelt hiermee op series die zich makkelijk lenen om op het internet op basis van beeld grappen te maken.

"Met een show als Tiger King is het maken van memes haast een manier om wat je gezien hebt een plekje te geven. Mensen proberen er nog even hun eigen draai aan te geven en bij Tiger King draagt dit ook bij aan de belevenis van de show. Doordat de memes zich zo snel verspreidden, zagen veel kijkers deze eerst voordat ze de aflevering zelf hadden gezien."

Hassler-Forest onderschrijft het belang van de memes als onderdeel van de hedendaagse participatiecultuur. "Veel mediaproducten proberen het uit te lokken dat kijkers erop inhaken met grapjes en memes. In het geval van Tiger King is die aansluiting heel precies, omdat de serie dezelfde afstandelijke, sarcastische houding heeft als in meme-cultuur."

'We willen ons verwonderen over een excentrieke leeuwentemmer'

Villerius vindt dat Tiger King geen andere verwachting wekt dan entertainment op basis van verwondering. "Er zijn raakvlakken met de waarheid, maar niet meer dan dat. Het is niet pretentieus opgezet en de verwachting van een gebalanceerde documentaire wordt ook niet gewekt. Dit maakt het niet minder vermakelijk."

Ze noemt de binge-cultuur waar Netflix middenin staat als iets wat soms ook een valkuil kan zijn. "Streamingdiensten vertellen verhalen vaak liever in een serie met afleveringen dan in een enkele film en dat is niet altijd nodig. Het is zonde als een verhaal dat in twee uur had kunnen worden verteld, wordt uitgesmeerd over acht afleveringen."

Villerius vindt Making A Murderer een sterke serie en een voorbeeld van een documentaire die "veel meer is gebonden aan de voorwaarden van journalistieke waarheid en ethiek" en ingenieus is gemaakt. Don't F**k With Cats, de documentaire waarin wordt gejaagd op een man die filmpjes maakt waarin hij katten doodt, noemt ze een "knappe film". "Met die titel is een risico genomen, omdat je er pas halverwege achterkomt hoe groot die zaak is, maar het is geweldig uitgevoerd."

Hassler-Forest noemt de documentaire The Staircase als uitzondering op de volgens hem vaak oppervlakkige content. "In die documentaire kom je wel steeds dichter bij de man waar het om draait. Alles wat in de eerste aflevering vanzelfsprekend leek, wordt later troebeler. Hoe dieper je erin zit, hoe minder makkelijk het verhaal te begrijpen is."

Villerius besluit dat online streamingdiensten voorzien in al onze mediabehoeftes en is blij dat er niet alleen wordt gekozen voor high-end producties. "Soms willen we ons onderdompelen in een inhoudelijk verhaal, maar soms willen we ons simpelweg graag verbazen en verwonderen over een excentrieke leeuwentemmer."