Meer dan twintig filmfestivals uit de hele wereld werken samen aan een gratis 10-daags filmfestival. Het evenement heet 'We Are One: A Global Film Festival' en vindt vanaf 29 mei op YouTube plaats.

De internationale festivals zijn de samenwerking aangegaan omdat er momenteel geen filmfestivals plaats kunnen vinden wegens de coronamaatregelen.

De organisatoren van het filmfestival van Cannes lieten maandag weten dat ze trots waren om deel te nemen aan het YouTube-evenement 'om buitengewone films en talenten onder de aandacht te brengen, waardoor publiek van over de hele wereld zowel de nuances van het vertellen van verhalen als de artistieke persoonlijkheden van elk festival kan ervaren."

Naast Cannes doen onder meer het internationaal filmfestival van Berlijn, Venice, Sundance, Toronto en Tribeca mee aan het festival.

Jane Rosenthal, mede-oprichter van het geannuleerde Tribeca film festival in New York gaf aan dat het idee achter het YouTube-festival is om mensen "tijdens de coronapandemie te inspireren en samen te brengen".

Tijdens het evenement worden er documentaires, muziekfilms, komedies uitgezonden en vinden er gesprekken plaats. Het programma is nog niet bekendgemaakt.

We Are One: A Global Film Festival duurt van 29 mei tot en met 7 juni.