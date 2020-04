Disney lanceert de laatste Star Wars-film, The Rise of Skywalker, twee maanden eerder dan gepland op streamingdienst Disney+. Waar de film in de rest van de wereld al op 4 mei te zien is, heeft Disney besloten de film in Nederland uit respect voor de Nationale Dodenherdenking een dag later beschikbaar te maken.

De film is vanaf dinsdagochtend 5 mei in Nederland beschikbaar.

Dat de film in andere landen al op 4 mei beschikbaar is, komt doordat die dag tegenwoordig voor fans bekendstaat als 'Star Wars-dag'. Dat komt doordat 'May the 4th' wordt gezien als een verwijzing naar 'may the force be with you', de bekende leus uit de serie.

Met The Rise of Skywalker sloot regisseur J.J. Abrams vorig jaar het verhaal af dat filmmaker George Lucas in 1977 startte met Star Wars: A New Hope. De filmreeks bestaat inmiddels uit negen delen en twee spin-offs, een animatiefilm en twee films over de 'Ewoks', een soort beertjes die voorkomen in de zesde film van de reeks.

Onder anderen Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac spelen hoofdrollen in de film. De overleden actrice Carrie Fisher is als prinses Leia in de film te zien, hiervoor zijn nog niet eerder gebruikte beelden uit de vorige twee films gebruikt.