De Nederlandse jeugdfilm Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess heeft zondag naast de uitverkiezing voor de beste Europese film van het jaar van de Europese Film Academy (EFA) gegrepen.

De film van regisseur Steven Wouterlood eindigde met 1.742 stemmen op gepaste afstand als derde, achter de Duitse Rocca Verandert De Wereld (2.628 stemmen) en de Italiaanse winnaar Mijn Broer achtervolgt De Dinosaurussen (2.662 stemmen).

"Het is jammer dat we naast de prijs hebben gegrepen, maar ik vond het al een eer dat we tot de beste drie jeugdfilms van Europa behoorden", zegt Wouterlood in een reactie tegen NU.nl. "Onze doelgroep is net iets jonger dan de stemmers, daar kan het wel aan gelegen hebben dat we ruim als derde zijn geëindigd."

Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess, gebaseerd op het gelijknamige boek van Anna Woltz, gaat over Sam (Sonny van Utteren), die met zijn familie op vakantie is op Terschelling. Hij wil leren om alleen te zijn, maar dan ontmoet hij de mysterieuze Tess en wordt hij in de problemen van de eilandbewoonster getrokken. Zo heeft Tess bijvoorbeeld een onbekende vader.

De jeugdfilm is in vijftien landen over de wereld te zien en won al eerder meerdere prijzen op de festivals van Berlijn, New York, Zagreb, Kaliningrad en Kristiansand. In New York legde regisseur Steven Wouterlood bij het internationale jeugdfilmfestival beslag op de publieksprijs.

Italiaanse jeugdfilm over worsteling puber

De winnaar Mijn Broer Achtervolgt De Dinosaurussen, gebaseerd op het gelijknamige boek van Giacomo Mazzario, vertelt het verhaal van Jack (Francesco Gheghi), die door zijn ouders is wijsgemaakt dat zijn broer Gio over de superkrachten van een stripheld beschikt. Gio lijdt bovendien aan het Syndroom van Down. De aanwezigheid van de onberekenbare Gio wordt pas echt een last als Jack puber wordt en op de middelbare school verliefd wordt op een meisje.

Voor de uitverkiezing van de beste jeugdfilm van Europa stemden tweeduizend jonge juryleden van twaalf tot en met veertien jaar uit 32 landen. Zij keken de genomineerde films via Festival Scope, omdat alle voorstellingen vanwege de coronapandemie waren afgelast.

Vechtmeisje van regisseur Johan Timmers was vorig jaar de laatste Nederlandse winnaar van de Europese jeugdfilm van het jaar.