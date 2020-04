Actrice Leny Breederveld (69) wordt dankzij het succes van De Luizenmoeder, waarin ze de norse Juf Helma speelt, vaker benaderd voor andere rollen.

"Het mooie is: tegenwoordig word ik gevráágd voor een rol", zegt Breederveld in Volkskrant Magazine. "Dat is wel heel fijn. Ik hoef niet meer te werken voor mijn geld, ik heb AOW en pensioen. Maar ik wil het nog wel heel graag."

Zo is ze in het najaar onder meer te zien in de serie Vliegende Hollanders, waarin ze de moeder van luchtvaartpionier Anthony Fokker speelt.

Hoewel Breederveld al een lange carrière achter zich heeft, betekende De Luizenmoeder toch haar doorbraak voor een groter publiek. "Ik dacht altijd: ik ben Carver, ik ben Caroussel", zegt ze over de mimegroep en de toneelgroep waarbij ze aangesloten was. "Maar nu ben ik dus opeens Juf Helma."

Dat zorgt er ook voor dat ze op straat wordt herkend. "Van wildvreemden krijg ik complimenten, dat ze Helma zo'n geweldig type vinden."