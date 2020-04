Videobeelden die zijn opgenomen tijdens het laatste seizoen van Kobe Bryant bij Los Angeles Lakers worden gebruikt voor een documentairereeks over de overleden Amerikaanse ex-basketballer, meldt ESPN-journalist Baxter Holmes vrijdag op de Amerikaanse televisiezender.

Bryant werd tijdens het laatste seizoen van zijn carrière bij de Lakers in 2015/2016 gevolgd door een cameraploeg, die hij zelf inhuurde zodat hij de controle over de opnames had. Op de beelden zou Bryant met zijn teamgenoten, thuis en tijdens trainingen te zien zijn.

"De cameraploeg had meer toegang dan wie dan ook", zegt John Black, die bij de Lakers 27 jaar lang verantwoordelijk was voor de mediarelaties. "Ze mochten alles doen wat de NBA toeliet en soms knepen we zelfs even een oogje dicht zodat er nog meer mogelijk was."

De reeks moet vergelijkbaar worden met de documentairereeks The Last Dance over basketballer Michael Jordan en zijn club Chicago Bulls die afgelopen maandag op Netflix verscheen.

De 41-jarige Bryant kwam op 26 januari van dit jaar om het leven bij een helikoptercrash in Calabasas in de Amerikaanse staat Californië. Ook zijn dochter Gianna (13) en zeven anderen overleefden het ongeluk niet.

Volgens Holmes wordt de documentairereeks pas over een paar jaar uitgebracht. Voor zijn dood zou Bryant al enkele gemonteerde beelden voor de documentairereeks bekeken hebben.