Het wereldberoemde boek Lord of the Flies wordt opnieuw verfilmd. Patrick Ness neemt de taak op zich om het verhaal te herschrijven, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

De in 1954 uitgegeven klassieker, geschreven door William Golding is al drie keer eerder in filmvorm uitgebracht. Bij de nieuwe verfilming neemt Luca Guadagnino de regie op zich. Jeugdboekenauteur Patrick Ness zorgt voor het script.

Ness schreef eerder de scripts van Monster Calls (Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver en Liam Neeson) en Chaos (Tom Holland and Daisy Ridley).

De Italiaanse Guadagnino brak wereldwijd door met de film Call Me By Your Name (Timothée Chalamet en Armie Hammer), dat hij regisseerde en produceerde.

Lord of the Flies gaat over een groepje Britse schooljongens die na een vliegtuigongeluk als enige overlevenden op een afgelegen eiland stranden. In het boek worstelen de jongens met de nieuwe realiteit en wordt de groep in tweeën gedeeld. Terwijl de groep van Ralph probeert een zekere schijn van orde te behouden, vervalt Jack's langzaam in wreedheid.

De film wordt geproduceerd door Warner Bros. Er is nog niet bekend wanneer het wordt uitgebracht.