De speelfilm Onze Jongens in Miami is vanwege de coronacrisis eerder dan gepland on demand te zien, bevestigt distributeur Dutch FilmWorks aan NU.nl na eerdere berichtgeving door Shownieuws. De film over mannelijke strippers is vanaf 1 mei te zien via Pathé Thuis, iTunes, KPN en Ziggo.

"Aangezien de mensen vanwege de coronacrisis nu toch meer thuiszitten, kunnen ze net zo goed eerder van Onze Jongens in Miami genieten", aldus een woordvoerder van filmdistributeur Dutch FilmWorks.

Onze Jongens in Miami, met Jim Bakkum in een hoofdrol, ging in première op 30 januari. Het door Johan Nijenhuis geregisseerde vervolg op Onze Jongens uit 2016 speelt zich grotendeels af in Miami, waar Bakkums personage Jorrit na het verbreken van zijn relatie een stripclub opent.

De bioscoopopbrengst van Onze Jongens in Miami bedroeg tot aan de sluiting van de bioscopen vanwege de coronamaatregelen ongeveer 2,6 miljoen euro. De voorganger van de film bracht iets meer dan 3 miljoen euro op in de bioscoop.

