Filmstudio Universal heeft een vijfjarig contract getekend om bioscoopfilms met Lego-poppetjes te kunnen maken. Dat schrijft The Hollywood Reporter vrijdag.

De filmrechten van Lego lagen eerder bij Warner Bros., die meer dan een miljard dollar omzet behaalde met vier animatiefilms. De eerste daarvan was The Lego Movie, die in 2014 wereldwijd 468 miljoen dollar ophaalde (434 miljoen euro).

Onbekend is hoeveel Universal voor de exclusieve filmrechten heeft betaald. Ook zijn er nog geen concrete plannen over de komende films bekendgemaakt. Dan Lin, die als producent betrokken was bij de vorige Lego-avonturen, is ook nu aangesteld om mee te helpen in de ontwikkeling.

Universal boekt als filmstudio de afgelopen jaren veel succes met reeksen zoals Fast & Furious, Jurassic World en Despicable Me. Van die films zijn inmiddels verschillende vervolgen en spin-offs verschenen.