Apple TV+ komt met een nieuwe comedyserie, gebaseerd op de podcast The Shrink Next Door. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag. Hoofdrollen zijn voor Will Ferrell en Paul Rudd, die eerder samen te zien waren in twee Anchorman-films.

Het op waarheid gebaseerde The Shrink Next Door gaat over de ongezonde relatie tussen een psychiater en een van zijn vaste cliënten. Isaac Herschkopf (Paul Rudd), die veel rijke en beroemde mensen behandelt, werkt zichzelf geleidelijk het leven van Martin Markowitz (Will Ferrell) in. Wat begint als een zakelijke relatie, wordt gaandeweg steeds meer beheerst door manipulatie.

De achtdelige serie wordt geregisseerd door Michael Showalter. Hij schreef eerder het scenario van de comedy Wet Hot American Summer, waar Rudd in meespeelde.

De reeks wordt geschreven door Georgia Pritchett, die eerder drie Emmy's won voor Veep en later meewerkte aan Succession.

Paul Rudd is de afgelopen jaren vooral bekend door zijn rol als Ant-Man in verschillende films van Marvel. Daarnaast was hij eerder onder meer te zien in The 40 Year Old Virgin en Role Models. Will Ferrell werd bekend met Saturday Night Live en speelde later komische rollen in films als Old School, Talladega Nights en Daddy's Home.