De volledige cast van de Amerikaanse comedyserie Parks and Recreation doet eenmalig mee aan een speciale reünieaflevering die in het teken zal staan van het coronavirus. Dat maakte de Amerikaanse televisiezender NBC in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

Acteurs Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Heir en Retta zullen allen meespelen in de reüniespecial. Daarnaast hint NBC ook op mogelijke gastoptredens van andere acteurs.

In de reünieaflevering probeert Leslie Knope, gespeeld door Amy Poehler, in contact te blijven met haar vrienden tijdens de coronavirus-pandemie, terwijl ze aan social distancing doet.

"Net als veel andere mensen zochten we naar manieren om te helpen en we dachten dat het eenmalig terugbrengen van deze personages zou kunnen helpen om geld op te halen", zegt de uitvoerend producent Michael Schur over de reünie.

De special wordt gemaakt voor het goede doel. De opbrengst van de reünie gaat naar de organisatie Feeding America die Amerikaanse families van voedsel voorziet.

Parks and Recreation werd tussen 2009 en 2015 uitgezonden op NBC. In Nederland was de serie te zien op Comedy Central.

De reünieaflevering wordt op 30 april uitgezonden in de Verenigde Staten.