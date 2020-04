Frank Lammers wil de komende weken een 'coronaproof' speelfilm opnemen, zo laat de acteur donderdag weten in het radioprogramma Frank & Eva: Welkom Bij De Club!.

Lammers, onder meer bekend van Undercover en de Jumbo-reclames, vertelt dat hij samen met een vriend het idee voor de film heeft bedacht.

De komende paar weken wil Lammers de film gaan draaien. "Het verhaal gaat over een leraar die les geeft vanuit zijn eigen huis, en dus alleen is", vertelt de acteur.

Lammers zal de film in het bijzijn van een camera- en een geluidsman opnemen. "De tegenspelers komen binnen via de computer", legt hij uit. "Zo kan het en is het verantwoord. Ik denk dat we zo wel iets kunnen maken."

