Bioscopen in Nederland zijn van plan om bij een eventuele heropening na 20 mei 70 tot 75 procent minder mensen binnen te laten. In grotere zalen mogen maximaal honderd mensen een film bezoeken, laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) donderdag aan BNR weten.

Ook de programmering wordt anders en er starten en eindigen minder films tegelijk, om het publiek zoveel mogelijk gescheiden te houden. Een drankje in de foyer zit er voorlopig ook niet in.

De zalen zullen grondiger schoongemaakt worden en bezoekers worden gevraagd zeer kort voor aanvang bij de bioscoop te arriveren.

Het voorstel voor een eventuele heropening lag klaar, maar door de dinsdag aangekondigde verlenging van de huidige maatregelen zal het langer duren voor mensen weer naar de bioscoop kunnen. "Een enorme teleurstelling", aldus Gulian Nolthenius, NVBF-directeur.

"Belangrijkste is dat we, ook al is het met een protocol, weer open kunnen en mensen weer even de afleiding van een film kijken in de bioscoop kunnen krijgen."

